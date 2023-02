Carri-bomba sui binari della città La Lega porta il caso in Parlamento

Il 29 giugno 2009 un carro cisterna pieno di Gpl che non avrebbe mai dovuto viaggiare in quelle condizioni ha provocato una strage. Pochi giorni fa, quasi che una strage non bastasse, un altro carro cisterna pieno di Gpl ha avuto un guasto ai freni sempre alla stazione di Viareggio, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Stavolta nessuno ci ha rimesso la pelle. Ma gli interrogativi sulla sicurezza dei trasporti di carichi pericolosi attraverso le città, e in particolare Viareggio che ha pagato l’incuria a caro prezzo, restano. Domande che in audizione delle Ferrovie a Firenze ha posto anche il consigliere regionale leghista Massimiliano Baldini. E, come in passato, anche stavolta le risposte di Fs non sono soddisfacenti. "Ho finalmente ricevuto la risposta ai quesiti che avevo posto in sede di audizione di Rfi durante lo svolgimento della Quarta Commissione in Consiglio Regionale – scrive Baldini – I quesiti erano centrati sulla velocità di questi “vagoni-bomba” che attraversano le stazioni nei centri abitati. La risposta non mi soddisfa perché è interamente concentrata su aspetti giuridico formali di un approccio statistico che è contraddetto da quanto recentemente accaduto proprio nella nostra città’ dove si è rischiato un’altra strage ferroviaria. Rfi...