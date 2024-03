Carote e ciliegie utili contro i rischi dell’acne

Da sempre le cicatrici da acne sono state viste con tristezza e spesso con (ingiustificato) imbarazzo nella vita sociale.

Questo per tutti tranne che per i Nazisti. Questi individui addirittura consideravano queste lesioni della pelle come momento di vita vissuta pericolosamente. E chi non aveva acne applicava spesso la tecnica “Mensur”. Consisteva in un duello al primo sangue spesso praticato come atto di eroismo nelle scuole allievi ufficiali: in questi duelli le ferite al volto erano frequenti ed avere un solco cicatriziale lungo tutta la guancia era sinonimo di eroismo e coraggio.

Tutto il contrario del dittatore panamense Manuel Noriega che odiava il suo viso affetto da acne cicatriziale e, per questo, chiamato con disprezzo dai suoi concittadini “Faccia

d’ ananas”.

Che follia. E vabbeh giacché ci siamo parliamo di acne,

come tutte le patologie infiammatorie anche l’acne può presentare in primavera un peggioramento. Questo dipende essenzialmente

dalla massiccia presenza in questo periodo di sostanze allergizzanti, in primis le pollinosi. Su una pelle delicata il depositarsi di pollini ma anche di polveri sottili (di cui ormai le nostre città sono piene) può causare un cospicuo peggioramento cutaneo. Ed è proprio questa, spesso, la causa di esiti cicatriziali contro cui la moderna medicina attualmente fa dei veri miracoli.

Molto importante è anche una dieta equilibrata ricca in frutta e verdura in particolare la frutta molto ricca in vitamina A (panacea contro l’acne ). Quindi carote, albicocche (anche essiccate) ciliege e melone. Importante l’apporto di Acidi omega tre (quelli presenti nel pesce azzurro). Da poco si è scoperto che questi nobili acidi sono dotati di un forte potere antinfiammatorio e quindi molto utili in tutte la patologie cutanee.