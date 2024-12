"Caro amico ti scrivo...". Ogni giorno una storia sulle note di Puccini. Tra speranze e dolori

“Caro amico ti scrivo...“ L’anno vecchio – che nel centenario della scomparsa ha celebrato Giacomo Puccini, e la sua terra – è finito ormai. Trecentosessantacinque giorni di storie che hanno attraversato tutti i colori della cronaca. Alcune colme di speranza, di orgoglio, di futuro. E altre delle quali mai avremmo voluto raccontare.

Gennaio. Era la prima domenica dell’anno. Andrea Pardini, 52 anni, conosciutissimo per far parte di una famiglia che dagli inizi del Novecento gestisce la macelleria di Torre del Lago, e Giorgio Montemagni, 69 anni, pensionato della Piaggio, erano usciti insieme col barchino per una battuta di caccia sul lago di Massacciuccoli. L’ultima telefonata ai familiari l’avevano fatta intorno alle 10.30: "Abbiamo preso anche un bel fagiano, fra poco siamo di ritorno". Poi su di loro è calato il silenzio. I loro corpi vennero rinvenuti in quelle acque che ben conoscevano, e da cui sono stati traditi.

Febbraio. Per il Carnevale di Viareggio è stato come voltare pagina. L’edizione 151, che ha visto trionfare ancora Jacopo Allegrucci (con tre successi consecutivi ormai un passo dall’eguagliare il poker di Arnaldo Galli), si è chiusa con un nuovo record di incassi. L’anno appena terminato ha portato a Burlamacco la proprietà della Cittadella, mentre quello che verrà invece porterà alla nascita del nuovo parco dei coriandoli. Una progetto ancora da scrivere, come il 2025.

Marzo. Per Viareggio è stato l’anno dei lavori in corso. La via Mazzini, il Belvedere Puccini, e anche il caro, vecchio, Piazzone. A marzo l’annuncio del sindaco e l’accordo con la Mercato Srl, che si è aggiudicato l’area in concessione con un ambizioso progetto di recupero. Ad agosto si è aperto il cantiere, e ora si si attende con l’anno nuovo l’inizio del trasferimenti dei commercianti e l’inizio del restauro dei loggiati. Per marzo 2026, secondo i programmi, i viareggini avranno la loro nuova piazza Cavour.

Aprile. Luogo di barbarie, sofferenza e dolore. Ma anche simbolo di riconciliazione, ed esempio, per quanto non semplice, di insegnamento e scrittura di una nuova pagina di storia, fatta di pace e integrazione. Sant’Anna di Stazzema, luogo emblematico della furia nazi-fascista, viene insignita dalla European Heritage Label, il Marchio del patrimonio europeo concesso dall’Ue a tutti quei siti con una valenza culturale, storica e valoriale.

Maggio. La volata degli operai sul grande cantiere Belvedere di Torre del Lago per poter accogliere la carovana rosa. Dopo l’arrivo di tappa in piazza Mazzini nel 2023, il 2024 ha portato sulle rive del lago caro al maestro Puccini una storica partenza del Giro d’Italia. Giro che, anche nel 2025, ripartirà da Viareggio per una nuova tappa.

Giugno. Il Forte dei Marmi trainato da Alessandro Bertolucci si laurea di nuovo Campione d’Italia per la quinta volta (calando un poker di trionfi consecutivi) diventando la quarta società più vincente della storia italiana dell’hockey su pista dopo Novara, Triestina e Follonica.