Carnevale di Viareggio, la seconda sfilata. Burlamacco d’Oro a Enrico Mentana

Viareggio, 16 febbraio 2025 – “Giornalista di rara intelligenza e acume Enrico Mentana ha saputo coniugare la serietà del suo mestiere con un’ironia sottile e mai banale. Da sempre attento osservatore della realtà, è riuscito a raccontarla con il giusto distacco, ma anche con una dose di humour che non manca mai di strappare un sorriso. La sua capacità di leggere e interpretare i fatti con spirito critico, mantenendo un sorriso sotto la lente d’ingrandimento della notizia, lo colloca tra le voci più autentiche del panorama del giornalismo italiano”. Con questa motivazione questa mattina, nella sala Viani della galleria di arte moderna e contemporanea di piazza Mazzini, a Mentana è stato consegnato il Burlamacco d’Oro. “Con la sua ironia raffinata – continua la motivazione – Enrico Mentana ha saputo arricchire il dibattito pubblico, portando freschezza e originalità, simbolo di un giornalismo che sa essere al contempo serio, intelligente e ironico, caratteristiche che fanno di lui un perfetto destinatario del massimo riconoscimento del Carnevale di Viareggio”.

Carnevale di Viareggio, la consegna del Burlamacco d'Oro a Enrico Mentana (foto Aldo Umicini)

La cerimonia è stata l’antipasto della seconda sfilata del Carnevale di Viareggio: alle 15 il triplice colpo di cannone per dare il via alla sfilata sui viali a mare con i nove carri di prima categoria, i quattro di seconda, le otto mascherate in gruppo e le otto maschere isolate.

Dopo il corso mascherato la festa continua in piazza Mazzini con M2o Night, l’evento realizzato in collaborazione con Radio M2o, protagonisti i dj Albertino e Fargetta.

I carri allegorici e le mascherate tornano a sfilare sabato 22, Giovedì Grasso 27 febbraio, domenica 2 marzo e Martedì Grasso 4 marzo.