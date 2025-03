Viareggio, l’indotto di Burlamacco. Cna: ‘Il nostro Carnevale è il primo in classifica’

Viareggio, 7 marzo 2025 – Non solo maestria, artigianato ed emozioni. Il Carnevale di Viareggio è al primo posto a livello nazionale anche per quel che riguarda l’indotto.

È quanto emerge dai dati elaborati dalla Cna, il cui presidente nazionale Dario Costantini ha fatto visita a Viareggio per ammirare il quinto corso mascherato. Per l’occasione, il presidente è stato accompagnato dal presidente di Cna Lucca Andrea Giannecchini, dal direttore Damasco Rosi e da una delegazione dell’organizzazione provinciale.

Nella mattinata, il presidente ha fatto visita alla Cittadella del Carnevale, cuore pulsante e centro nevralgico della manifestazione, dove l’arte, il genio e l’ingegno dei maghi della cartapesta nasce e prende forma.

È stata l’occasione per conoscere i maestri artigiani, capire e carpire i segreti che si nascondono dietro le costruzioni di queste meravigliose “macchine festose”, una miscela di tradizione e innovazione, di saperi che si tramandano di generazione in generazione e che fanno del Carnevale viaregginoun evento unico per dimensioni ed attrattività. Nel pomeriggio poi il trasferimento al corso mascherato.

“Abbiamo invitato il nostro presidente nazionale al Carnevale di Viareggio – dichiarano i referenti territoriali Andrea Giannecchini e Damasco Rosi – e lui ha accettato di buon grado, perché volevamo che toccasse con mano questa magnifica realtà, conoscesse gli artisti-artigiani della cartapesta, le maestranze, il luogo in cui operano, le tecniche che usano, tutto ciò che ruota intorno a questo mondo perché solo così si è in grado di comprendere la straordinarietà ma anche la complessità e le esigenze di questo lavoro e dell’importanza che questa professione ha nel creare un effetto moltiplicatore sull’economia del territorio”.

I dati, da questo punto di vista, non sono solo confortanti ma esaltanti. “È stata infatti anche l’occasione per commentare i dati forniti da Cna sul ritorno economico dei carnevali d’Italia – proseguono – da dove emerge che il Carnevale di Viareggio a livello nazionale è il primo nel suo genere nella classifica dell’indotto e turismo generato. Il presidente Dario Costantini ha avuto modo di verificare di persona le presenze in città e lungo il corso mascherato, il colpo d’occhio dei viali a mare stracolmo di persone festanti in una giornata splendida da ogni punto di vista, dal sole alla contagiosa allegria”.

La Cna di Lucca ringrazia la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci e il sindaco Giorgio Del Ghingaro per l’accoglienza della delegazione presente.