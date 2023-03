Carnevale, ultimo atto Si assegnano i premi

Chi toglierà lo scettro alla contrada Africa-Macelli? L’interrogativo verrà esaudito oggi alle 18 al termine del terzo e ultimo corso mascherato del Carnevale pietrasantino, slittato a causa del maltempo di domenica scorsa. Stavolta non c’è pioggia che tenga: si parte alle 15 lungo il circuito formato da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi. Dopo il titolo di miss Carnevale (Federica Navari de Il Tiglio-La Beca), le canzoni dello “Sprocco“ (Collina) e le scenette della “Scartocciata“ (Brancagliana), l’edizione 2023 sarà completata dall’assegnazione del premio per il miglior carro e la miglior mascherata, l’anno scorso vinti entrambi dall’Africa-Macelli. I giochi sono già fatti in quanto le giurie, presiedute da Ezio Marcucci, hanno espresso il loro voto ai primi due corsi. Invariato l’ordine di uscita: Africa-Macelli con il carro “Finalmente è carnevale” (mascherata “La natura”), Il Tiglio-La Beca con “Gira la Beca”, Lanterna con “Pietrasanta in rock n’roll”, Collina con “... e di nuovo la vita”, Strettoia con la sola mascherata “Shhhh...trettoia”, Pontestrada con “Harry??? Potta “R”, Marina con “Carneval loco viene dal mar” (mascherata “Los locos del mar”), Pollino-Traversagna con “Finché la barca và... lasciala andare!”, Antichi Feudi con “Come l’Araba Fenice rinasce il Carnevale” e Brancagliana con “Brancaclown show”.

I botteghini si sfregano le mani, essendo quella di oggi l’unica festa carnevalesca del comprensorio: si stima la presenza di almeno 3.500 persone, tra cui un migliaio di figuranti. Le quattro casse si trovano come sempre in via Marconi, via Oberdan, piazza Statuto e tra via San Francesco e la provinciale Vallecchia: ingresso 6,50 euro, gratis per under 10 e over 70.

d.m.