Carnevale senza rincari Già in vendita i biglietti

Passata la presentazione dei bozzetti dei carri e delle mascherate, superato anche il Ferragosto, il Carnevale comincia a scaldare i motori. E da ieri sono infatti in vendita sul circuito di Viva Tiket i biglietti per partecipare ai singoli corsi mascherati (in programma dal 3 al 24 febbraio). Il prezzo resta invariato rispetto allo scorso anno: 22 euro per gli adulti e 16.50 euro per i ragazzi (da 1,21 metri di altezza a 14 anni non compiuti). Gratuita la partecipazione ai bambini e alla bambine fino a 1 metro e 20 di altezza. Il “biglietto open“, valido per l’ingresso ad un singolo corso mascherato a scelta, senza specificare la data al momento dell’acquisto, è invece di 25 euro. Per il giovedì grasso, 8 febbraio, c’è un biglietto speciale ridotto a 15 euro per gli adulti. Gli spettatori con disabilità (con certificazione superiore al 75%) entrano gratuitamente, presentando la documentazione 104 a qualsiasi biglietteria del circuito nel giorno della manifestazione. Ai loro accompagnatori la Fondazione riserva un biglietto ridotto al costo di 15 euro. Per dicembre saranno messi in vendita anche i biglietti cumulativi.