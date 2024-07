Carnevale Pietrasantino. Franca Dini è presidente

PIETRASANTA

Il Carnevale Pietrasantino punta al rilancio. Sarà infatti Franca Dini, promoter di eventi, la presidente delle giurie, su proposta dell’amministrazione comunale alle contrade che hanno accolto di buon grado la guida che subentrerà dopo il mandato bis dello storico Ezio Marcucci. Originaria di Marina di Pietrasanta, Dini dal 2012 propone al Teatro comunale il festival "Musica e parole" da lei ideato e prodotto con conduttori di eccellenza (Marino Bartoletti, Gene Gnocchi, Dario Salvatori e Carlo Fontana), è giornalista specializzata in spettacolo e organizzatrice di eventi. E’ stato l’assessore Andrea Cosci a lanciarle la proposta "ed io che amo le sfide non ho saputo davvero resistere" confida Franca Dini che adesso sarà presidente della giuria di Miss Carnevale, di quella delle mascherate, dei carri e della Scartocciata.

"Spero di incontrare quanto prima le contrade – evidenzia la neo presidente – per un confronto diretto e per illustare le mie proposte che puntano a valorizzare la tradizione ma anche a dare nuovo appeal e nuova forza economica al Carnevale, capace di muovere un indotto importante. Il mio primo impegno sarà in occasione della sfilata delle Miss alla Versiliana: un concorso di bellezza che avrebbe come miglior location piazza Duomo, così da calamitare pubblico, favorire i negozi a settembre e diventare una sorta di spettacolo completo e appetibile. Altro intervento che vorrei mettere in atto è quello della crescita economica della manifestazione. Attualmente il Carnevale può contare sul contributo del Comune che non è però sufficiente a ’dar gambe’ a più iniziative. Ecco necessaria la ricerca di sponsor, intercettando aziende di giocattoli o di servizi dedicati al mondo dei bambini, per far crescere il budget e magari aprire la sfilata con un personaggio dello spettacolo che permetta un pubblico più numeroso e quindi maggior incasso per sostenere la kermesse. Sono onorata della fiducia che l’amministrazione e le contrade

hanno riposto in me".

Francesca Navari