Carnevale, il piatto piange. Crescono i ticket omaggio

Non ha avuto gli esiti sperati la scelta del Comune di abbassare il costo dell’ingresso al Carnevale pietrasantino. Lo dicono i numeri del primo corso andato in scena domenica scorsa (nella foto la numerosa mascherata della contrada Africa-Macelli), con un lieve aumento dei paganti, pari a 2.310 nonostante il ticket rispetto al 2023 sia sceso da 6,50 a 5 euro, a fronte di 1.304 omaggi (under 10 e over 70), ben 300 in più se confrontati con il primo corso dell’edizione 2023. "Questo è un segnale bellissimo per il nostro Carnevale – dice l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – che con orgoglio e soddisfazione vediamo crescere sempre più a misura di famiglia e nel solco della storia della nostra terra".

In vista del secondo corso di domenica non dovrebbero esserci problemi sul fronte meteo, anche perché un altro rinvio, dopo quello dell’11 febbraio, costringerebbe le giurie a votare all’ultimo corso del 3 marzo per poter assegnare i premi. Le brutte previsioni di domani, invece, hanno fatto saltare il primo veglione promosso dalle contrade al campo della Pruniccia: i presidenti valuteranno se recuperare la data venerdì prossimo.

Oggi, su Canale 50, alle 18 ci sarà la prima puntata dedicata al Carnevale: il racconto, condotto da Lara Lazzeri con il contributo di Sprocco e Scalpellina (Mirko Massei e Giovanna Piloni), tornerà il 23, 24 e 29 febbraio e il 1° marzo.

Daniele Masseglia