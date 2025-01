Carnevale . Fissate le date delle sfilate

C’è attesa per il carnevale dei Piccoli organizzato dalla Pro Loco di Seravezza. L’altra sera si è svolto l’incontro organizzativo per mettere a punto di dettagli della manifestazione, per il primo anno guidata dal nuovo direttivo con presidente Andrea Tarabella. Le date saranno quelle di sabato 22 febbraio e domenica 2 marzo dalle 14,30 in piazza Carducci: l’ingresso è come sempre gratuito e non mancheranno intrattenimento musicale e angolo food per rendere il carnevale ancora più coinvolgente. Ad aprire il corteo sarà la Vernacchietta, la maschera ufficiale del Carnevale dei Piccoli e poi la sfilata delle costruzioni in cartapesta che in queste settimane vedono impagnati i volontari.