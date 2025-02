Carnevale dei piccoli. Rinviato al 9 marzo

E’ saltato a causa del maltempo il primo corso del Carnevale dei Piccoli che era previsto per sabato scorso. Gli organizzatori della Pro Loco hanno infatti deciso di non svolgere la festa a causa del maltempo e di slittare pertanto del date. Il Carnevale in piazza Carducci pertanto si terrà domenica 2 e 9 marzo, sempre con la stessa formula: a sfilare saranno due costruzioni di cartapesta con la partecipazione di alcune scuole e la sfilata a entrambi i corsi della banda della Marinara di Forte dei Marmi e delle performance di Musica Interpetazione Danza di Pietrasanta, animatori, giostre e dj Alex Ricci