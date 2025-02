Carnevale dei piccoli. Oggi si comincia

Domani alle 14,30 primo corso del Carnevale dei bambini (replicherà domenica 2 marzo) organizzato dalla Pro Loco. La sfilata confluirà in piazza Carducci con la partecipazione di due carri allegorici: “RicalIbriamoci” (Snoopy seduto su una pila di libri e un cellulare rotto in mano, a significare la necessità di tornare a sollecitare la propria creatività rfuggendo la schiavitù della tecnologia) e “Carnival Emoji”. Ad arricchire la giornata ci sarà anche una scuola di musical che si esibirà in piazza oltre alla proposta del dj Alex Ricci. La Pro Loco ha invitato anche il complesso bandistico “La Marinara” di Forte dei Marmi che accompagnerà la sfilata con la sua musica. In piazza non mancheranno animatori e spazio gastronomico. Ingresso libero a offerta per sostenere le attività dei volontari Pro Loco.