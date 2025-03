Carnevale dei Piccoli: oggi festa in piazza Carducci. Sfilata dei carri e delle maschere e musica con dj

Dopo lo slittamento a causa della pioggia, oggi aprirà ufficialmente il Carnevale dei Piccoli, con replica il 9 marzo. Alle 14,30 in centro si ripeterà la kermesse di colori e animazione promossa e finanziata dalla Pro Loco: a sfilare saranno due costruzioni di cartapesta, quella dedicata agli emoticon proposta nel 2024 e, in anteprima, "RicaLIBRIamoci", la nuova proposta con Snoopy seduto su una pila di libri e un cellulare rotto in mano, a significare la dipendenza dalla tecnologia. Prevista la partecipazione di alcune scuole del plesso di Seravezza e la sfilata della banda della Marinara di Forte dei Marmi e delle performance di Musica Interpetazione Danza di Pietrasanta. Non mancheranno animatori, giostre e dj Alex Ricci a insaporire il clima di festa oltre all’angolo food per la merenda.