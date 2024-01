Carnevale dei Piccoli. Le sfilate salgono a tre

Si scaldano i motori per l’edizione 2024 del Carnevale dei Bambini. Che avrà tante sorprese, a cominciare dal fatto che i corsi tornano ad essere tre, e saranno precisamente le domeniche 4-11-18 febbraio sempre in piazza Carducci. Il carnevale organizzato dalla Proloco di Seravezza è il carnevale dei piccoli, nel senso che tutto è a loro misura, dai carri sui quali possono salire in tutta sicurezza, all’animazione; non mancheranno stand per fare merenda e alcune giostre. I volontari già da mesi stanno lavorando alla realizzazione del nuovo carro dedicato al tema degli Emoji, linguaggio con il quale siamo abituati a comunicare tutti quanti, che affiancherà l’altro carro dedicato a Snoopy, il Barone Rosso che ha già sfilato in passato. La Pro Loco sta lavorando in questi mesi anche ad un progetto che riguarda le scuole del Comune e che rappresenterà un’altra delle novità con cui verrà proposta la manifestazione