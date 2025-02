Carnevale dei piccoli. Annunciate le date

Un maxi Snoopy che invita alla lettura, rifuggendo l’intelligenza artificiale. Sarà uno dei protagonisti del carro di cartapesta pronto a debuttare al Carnevale dei piccoli di Seravezza. Il programma è ormai definito: il 22 febbraio e domenica 2 marzo alle 14,30 in centro si ripeterà la kermesse di colori e animazione promossa e finanziata dalla Pro Loco che sta già pensando all’edizione 2026 che avrà per protagonista assoluta la Vernacchietta, la maschera ufficiale dai colori verde e blu che fu ideata nel 1971 da Alfieri Tessa. Quest’anno segnerà il primo Carnevale con il nuovo direttivo dell’associazione: a sfilare saranno due costruzioni di cartapesta, quella dedicata agli emoticon proposta nel 2024 e, in anteprima, RicaLIBRIamoci, la nuova proposta con Snoopy seduto su una pila di libri e un cellulare rotto in mano, a significare la necessità di tornare a sollecitare la propria creatività rfuggendo la schiavitù della tecnologia.

Prevista la partecipazione di alcune scuole del plesso di Seravezza e la sfilata a entrambi i corsi della banda della Marinara di Forte dei Marmi e delle performance di "Musica interpetazione danza" di Pietrasanta. Non mancheranno animatori, giostre e dj Alex Ricci a insaporire il clima di festa oltre all’angolo food per la merenda. "Il nostro Carnevale – spiega la segretaria della Pro Loco Marina Marrai – sulla scia della tradizione è l’unico che permette ai piccoli di essere protagonisti: le costruzioni sono volutamente contenute per permettere i bambini di salire sopra i carri e vivere la manifestazione in tutta sicurezza. L’ingresso è a offerta e le sfilate sono realizzate grazie all’energia messa in campo dai volontari".