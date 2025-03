Carnevale dei bambini. Festa in piazza Matteotti

Decine di bambini, accompagnati dalle proprie famiglie, hanno gremito ieri pomeriggio piazza Matteotti per la "Magia del Carnevale", tradizionale evento organizzato dall’amministrazione comunale e dedicato ai più piccoli per festeggiare sia il martedì grasso sia la conclusione del palinsesto in maschera dell’edizione 2025. I bimbi, chi travestito da principe, chi da principessa e chi da supereroe o fatina, si sono divertiti grazie agli artisti della compagnia de "I Senza Nome", i quali hanno coinvolto il colorato pubblico nei loro numeri di magia comica e giocoleria, intervallati da balli di gruppo, coriandoli e stelle filanti.

Stop quindi alle feste in maschera, ma non alle competizioni: l’ultima sfida è in programma a maggio e giugno allo stadio comunale "XIX Settembre" con il Torneo di calcio delle contrade. La manifestazione, vinta nel 2024 dal Pollino-Traversagna e giunta alla 22a edizione, vede per ora in testa Pontestrada con 8 sigilli, seguita da Pollino (6), Marina (5), Africa-Macelli e Lanterna (1).