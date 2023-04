Carnevale dei 150 anni, ultimo atto In Cittadella è festa per i premiati

Mentre la Fondazione progetta il futuro, è in corso di definizione il nuovo bando triennale di concorso; con la festa delle premiazioni, domenica dalle 15 in Cittadella, il Carnevale dei 150 anni arriva all’ultimo atto. A fare da cornice all’evento, condotto da Daniele Maffei e arricchito con musica e video, le opere “Una storia fantastica”, “Evoluzione della specie” e “Ridi pagliaccio”. E oltre ai premi da podio, per ogni categoria, saranno consegnati i riconoscimenti speciali dedicati a grandi artisti del Carnevale. A Jacopo Allegrucci il premio “Arnaldo Galli” (vincitore del triennio 2021-2023) e il premio scenografia “Alfredo Pardini”. Sul palco saliranno Roberto Vannucci (premio colore “Antonio D’Arliano”); Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri (premio modellatura “Alfredo Morescalchi”); Alessandro Avanzini e Matteo Raciti ex aequo (premio allegoria “Silvano Avanzini”); Stefano Di Giusto (premio della critica “Giovanni Lazzarini”), Carlo e Lorenzo Lombardi e Susanna Carofiglio ex aequo (premio fantasia “Sergio Baroni”); Marella Sampieri per il bozzetto del carro di Massimo e Alessandro Breschi (premio “Guidubaldo Francesconi“), Fabrizio e Valentina Galli (premio tradizione “Bocco Vannucci”), Libero Maggini e Giampiero Ghiselli con Maria Chiara Franceschini ex aequo (premio all’opera brillante “Eros Canova“), Lebigre e Roger (premio movimento “Renato Verlanti“). A Massimo Domenici e Simone Simonini il premio migliore colonna sonora originale “Icilio Sadun”, dedicato a Roberta Bartali, per il brano “Una storia fantastica“; infine il premio al miglior costume, istituito dalla Fondazione e dal Rotary Club Viareggio Versilia, a “Meraviglioso” di Luciano Tomei e Antonino Croci e “Una macumba per dire basta!” di Luigi Bonetti.