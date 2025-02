Carnevale, corso a rischio. Il meteo non promette bene

Il primo corso mascherato del Carnevale di Pietrasanta 2025 rischia di saltare. Colpa delle previsioni meteo che ad oggi mettono in dubbio la festa del 9 febbraio, in partenza alle 15 lungo il circuito formato da piazza Matteotti, provinciale Vallecchia, via San Francesco e via Marconi. Come sempre l’ultima parola spetterà all’ufficio tradizioni popolari del Comune e ai presidenti delle dieci contrade, i quali prenderanno una decisione domenica stessa alle 12 in base alle indicazioni fornite in tempo reale dai vari bollettini meteo. In caso di rinvio la manifestazione slitterà al 16 e 23 febbraio, con il corso finale il 2 marzo. Una scena già vista l’anno scorso, con la pioggia che rovinò anche l’ultimo corso ai primi di marzo tanto che dopo un’ora il corteo fu annullato e si passò subito alle premiazioni nell’atrio del municipio di piazza Matteotti. Fervono i preparativi, infine, per la seconda edizione del "Veglione delle contrade" nella tensostruttura all’impianto della Pruniccia, a Montiscendi, tra musica, truck food, bar e rosticceria: a breve verrà fissata la data.