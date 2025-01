Carnevale di Viareggio, verso il tutto esaurito per l'ultimo corso

Viareggio, 6 ottobre 2021 - Anche chi ha ad agosto ha giurato "Assolutamente no, a queste condizioni non andrò al Carnevale" alla fine comincia a cedere. Per amore di questa festa, per la curiosità di vedere i carri e scoprire i verdetti, perché alla fine "Non ho mai perso un Carnevale, e non voglio perdermelo nemmeno stavolta..." E così l’ultimo corso, sabato alle 18, sta andando verso il tutto esaurito. Non era scontato, nonostante i soli cinquemila biglietti a disposizione – per i limiti imposti agli spettacoli dall’ultimo decreto Draghi – soltanto la sfilata in notturna di sabato scorso è andata sold-out. Segno che il timore del virus da una parte e dall’altra le norme anti-contagio, che hanno stravolto l’impostazione tradizionale del Carnevale, hanno lasciato la città – che pre-pandemia contava 27mila abbonamenti per i corsi – tiepida rispetto a questa edizione Universale. Edizione fuori stagione e in formato ridotto che la Fondazione Marcucci vorrebbe comunque chiudere in grande stile. Come da "protocollo": anche con i fuochi d’artificio.

La speranza che già per questo sabato possa arrivare un’apertura dal governo, e dunque l’ampliamento per i limiti di capienza per i pubblici spettacoli, è davvero ridotta al lumicino: "Non ci crediamo, ma se il docreto dovesse concederci un aumento della capienza – dice il vicepresidente della Fondazione, marzo Szorenyi – siamo comunque pronti a cogliere questa occasione, e ad ospitare sui Viali a Mare almeno 10mila persone".

Infatti dalla Prefettura il Cda della Cittadella attende inve ce di sapere se potrà mettere in programma lo spettacolo dei fuochi d’artificio. "Nei giorni scorsi – spiega Szorenyi – abbiamo fatto richiesta per ottenere il via libera a poter svolgere lo spettacolo pirotecnico, che storicamente apre e chiude il Carnevale. Questione di ore e dovrebbe arrivare la risposta. Non siamo molto ottimisti – prosegue Szorenyi – è possibile infatti che questa autorizzazione venga negata per il rischio assembramenti. C’è infatti il timore che lo spettacolo dei fuochi, insieme ai carri in Passeggiata, possa attirare sui viale a mare troppe persone". E sarà sempre la Prefettura a doversi esprimere anche sulla festa delle premiazioni. La Fondazione aveva inizialmente fissato la cerimonia per domenica 17 ottobre, in Cittadella. Ma vorrebbe poter anticipare l’appuntamento a questa domenica, e sfruttare le tribune ancora in piedi per poter organizzare un evento in piazza Mazzini. Aperto a tutti. "Anche in questo caso però – spiega il vicepresidente della Fondazione – dovrà essere valutato il rischio assembramenti ed eventualmente le misure da mettere in atto per evitarlo".

Già programmata invece la presentazione dei bozzetti dei carri e delle mascherate che sfileranno nel 2022. I costruttori hanno presentato i progetti a luglio, e hanno tenuto il massimo riserbo su temi e soggetti per evitare che la città ne parlasse ancora prima di aver assistito all’uscita dei carri e delle mascherate dell’edizione 2021. L’appuntamento con ’La notte dei bozzetti’ comunque è per la notte di Halloween, domenica 31 ottobre in Cittadella. "Con le prescrizione attuali – conclude Szorenyi – potranno partecipare 2mila persone: ovviamente con green pass, tutte sedute e distanziate di almeno un metro. Ma è possibile che nei prossimi giorni cambino le regole e dunque che i limiti di capienza della Cittadella possano essere ampliati".