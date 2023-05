Carne, latticini e centrifugato di barbe rosse

di Ciro

Vestita

Vivo da sempre a Pisa e qui ho potuto conoscere tanti anni fa il grande Gino Bartali uomo leale, sincero, alla mano, ma soprattutto grandissimo atleta. Tempo fa in una cena ci parlò dell’ultimo Tour de France vinto nel ’48, del disprezzo dei francesi verso gli italiani, delle continue offese in gara strillate ai quattro venti, fra le quali primeggiava “badogliate”, ovvero uomo poco affidabile riferendosi al voltafaccia nel 43 del generale Badoglio. Ma Bartali filava dritto come un treno e la sua vittoria del ’48 fu immensa servendo soprattutto a stemperare gli animi degli italiani dopo l’attentato a Palmiro Togliatti del 14 luglio. Da dietologo curioso chiesi al campione qualcosa sulla sua alimentazione in gara, di eventuali tabelle caloriche, dei cibi preferiti. E qui il buon Gino allargò le braccia e con un gran sorriso mi rispose: "Caro dottorino mangiavamo quel che passava il convento. Soprattutto pane e olio, mele, uova e qualche galletto reperito in una Francia distrutta dalla guerra". Nonostante questo aveva un fisico robusto e potente da bronzo di Riace.

Passano gli anni e... tempo fa in un ristorantino ho come vicini di tavolo un gruppo di ciclisti, Giovani, brillanti, parlano delle loro gare, ma come dietologo mi incuriosiscono soprattutto le loro portate: una enorme bistecca, formaggio, verdure; niente pasta né risotto, né dolci. In sintesi nessun carboidrato. La loro cena finisce presto e quando si alzano da tavola rimango strabiliato. Altissimi e magri come cicogne: uno e ottanta di altezza avranno pesato si e no 60 kg; con un fiammifero dietro il torace si poteva fare una radiografia. Ma non ci meravigliamo. Nel moderno ciclismo il peso sia della bici che dell’atleta deve essere davvero minimale e quindi ecco che la massa grassa di questi atleti spesso è del 7% contro un fisiologico 20%. Questo si ottiene soprattutto con una dieta iperproteica e quindi quintali di carne, pesce, latticini. Carboidrati pochi.

E come “spinta” naturale cosa possiamo dare? Un bel centrifugato di barbe rosse che permette ai ciclisti di viaggiare come schegge.