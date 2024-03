Carli e Lepri gli uomini-partita. Bene Michelucci e Pegollo

Gatti: 6 Incolpevole sui due gol. Per il resto, poco sollecitato. Pecchia: 6,5 Nella prima mezz’ora è una iradiddio sulla destra. Troppo generoso, presta il fianco alle ripartenze del Ghiviborgo. 44’ st Betti: sv. Tognarelli: 6 Se la cava con mestiere. Masi: 6 Salva due reti sulla linea e vince il duello con Carcani. Ma ha la colpa di perdere il pallone che avvia l’azione del raddoppio ospite. Giubbolini: 5,5 Tanti errori di misura. Non la sua partita migliore. 23’ st Scarpa: 6 Si procura il rigore dell’1-2. Michelucci: 6,5 Nel primo tempo è tra i più positivi, sfiora anche la rete. Calo fisiologico nella ripresa. Vietina: 5,5 Segue a uomo i portatori di palla avversari ma incide poco. 23’ st Meucci: 5,5 Non cambia granché. Giuliani: 5,5 Deviazione sfortunata per lo 0-1. Ma è sotto i suoi standard. Pegollo: 6,5 La sua forza fisica mette in croce la difesa del Ghiviborgo. È l’ultimo ad arrendersi. Flores Heatley: 5,5 Due sponde di classe per liberare Podestà e Michelucci. Ma anche troppi errori e soprattutto zero conclusioni in porta. 36’ st Apolloni: sv. Podestà: 6 Spreca due volte da ottima posizione poi chiama al grande intervento Becchi. Nel finale realizza l’inutile rigore che dimezza lo svantaggio. Becchi: 6,5 Brividi lungo la schiena quando è chiamato a impostare con i piedi. Tra i pali è però decisivo con due interventi super su Podestà e Michelucci. Saidi: 6 Dalla sua parte si muove Podestà. Soffre all’inizio poi gli prende le misure. 8’ st Turini: 6 Entra nel momento migliore del Ghiviborgo. Sanzone: 6,5 La sua esperienza è decisiva nel momento più difficile. Bura: 5,5 Dal suo lato arrivano i pericoli maggiori. Vecchi: 6 In difficoltà all’inizio, come tutti i suoi compagni. Cresce alla distanza e nella ripresa è una sicurezza. Campani: 5,5 Soffre il pressing alto del Real Forte. Va meglio nella ripresa. Nottoli: 6 Si muove molto, non dà punti di riferimento e, alla lunga, fa sentire il suo apporto. Lepri: 7 Va in grossa difficoltà contro l’asse Pecchia-Pegollo. poi ha due fiammate e il Ghiviborgo vince la partita. Poli: 6 Un po’ sottotono, ha il merito di far partire l’azione del raddoppio: 30’ st Hrom: sv. Carli: 7 Decisivo in entrambe le reti. È l’uomo-partita. 44’ st Masella: sv. Carcani: 6 Punge poco ma si sacrifica per la squadra.