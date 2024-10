Carla Fontanini. Se n’è andata all’età di 98 anni

Aveva festeggiato il suo 98° compleanno alla Rsa Tabarracci appena meno di un mese fa, Carla Emilia Fontanini (nella foto insieme al marito Mario Marcucci), che, ieri, se n’è andata tra l’affetto di amici e il ricordo di una famiglia che, della città, ne ha scritto e dipinto la storia.

Attiva come regista e ideatrice di costumi per il Carneval Darsena e prima commessa viareggina nella famosa boutique Orselli lungomare, che aveva come clienti, e confidenti, personaggi del calibro di Marta Abba, nipote di Puccini, e la signora Moratti, Carla Emilia Fontanini era figlia adottiva e nipote di Gioconda Lariucci e di Narciso Fontanini, fondatore della Camera del Lavoro di Viareggio, e primo in Italia ad organizzare uno sciopero a cui parteciparono, in Piazza Grande, 1200 operai delle varie categorie ottenendo la riduzione dell’orario di lavoro da 12 a 11.30 giornaliere. Sposò il pittore Mario Marcucci, morto nel maggio 1992, a cui si è dedicata, attivamente, amorevolmente, per consolidarne la memoria e il nome, dopo la morte con personali in varie città italiane e con mostre e donazioni di opere, come al Mayer di Firenze, a Palazzo Pitti, alla Clinica Oculistica di Pisa e a Sant’Anna, luogo dove lei stessa, insieme alla nonna, fu sfollata durante la seconda guerra mondiale e che, in vita, ricordava lucidamente: dai campi abbandonati dove cercare patate e la pattuglia motociclista di tedeschi che le sorprese alla corsa impaurita per nascondersi dietro una panca della Chiesa. Sarà possibile darle un ultimo saluto, lunedì, alle 16, a San Paolino o al Camposanto della Misericordia, dove è esposta la salma.