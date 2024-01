Cardioncologia del Versilia. Un prestigioso riconoscimento

Nei giorni scorsi la cardiologa Maria Laura Canale, in forza alla Cardiologia dell’ospedale “Versilia”, referente del percorso di Cardioncologia aziendale, è stata nominata dall’associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) responsabile nazionale per l’area di Cardioncologia per il prossimo biennio.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso, assegnato in virtù della sua decennale esperienza e di un’attività clinica di altissimo livello, associate a un’intensa attività di ricerca e di formazione in ambito nazionale e internazionale che hanno fatto della dottoressa Canale una opinion leader in questo ambito. "Da molti anni la nostra struttura - evidenzia il direttore della Cardiologia del “Versilia” Giancarlo Casolo - si è dotata di un percorso specifico per i pazienti malati di tumore, che è ormai diventato un modello per molte altre realtà, anche extra-regionali".