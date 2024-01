Cardiologa del Versilia. Ai vertici dell’Anmco

VERSILIA

La cardiologa Maria Laura Canale, referente del percorso di Cardioncologia aziendale all’ospedale Versilia, è stata nominata, dall’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, responsabile nazionale per l’area di Cardioncologia per il prossimo biennio. In virtù della sua decennale esperienza e di un’attività clinica di altissimo livello, associate a un’intensa attività di ricerca e formazione in ambito nazionale e internazionale. Il servizio cardiologico dedicato ai malati di tumore è un punto di forza della Cardiologia del Versilia ed è dimostrazione dell’attenzione che l’USL Toscana nord ovest ha verso problematiche emergenti, che necessitano cura e attenzione oltre l’aspetto prettamente medico. "Da molti anni la nostra struttura – evidenzia il direttore della Cardiologia del Versilia Giancarlo Casolo – si è dotata di un percorso specifico per i pazienti malati di tumore, che è ormai diventato un modello per moltre altre realtà, anche extra-regionali". Migliaia di pazienti oncologici, nel corso degli anni, sono infatti stati curati e presi a carico in maniera adeguata dal servizio, che ha garantito a tutti la miglior assistenza. "Il successo del percorso di Cardioncologia – aggiunge la dottoressa Canale – è frutto di un intenso e costante lavoro di squadra. La collaborazione con l’Oncologia diretta dal dottor Amoroso, con il dottor Camerini, referente del percorso per la parte oncologica, con la Senologia diretta dal dottor Francesconi e con l’Ematologia diretta dal dottor Capochiani è fondamentale, oltre che quotidiana, e permette la corretta gestione dei nostri pazienti".