Capodanno da ingegnosi. Driver improvvisati per evitare le maxi multe

Il cin cin di Capodanno ha aguzzato l’ingegno. Con studenti disuccupati, parenti destinati a un San Silvestro a casa in pigiama e amici particolarmente vocati alla guida che si sono attrezzati e hanno garantito un servizio di trasporto per tutta la notte. Le nuove imposizioni del codice della strada hanno reso insidioso sorseggiare anche l’immancabile flute di champagne a mezzanotte, e così per la lunga serata del 31 c’è stato un moltiplicarsi di trasporti collettivi. Decisamente non tutti con regolare autorizzazione, ma prima grande prova di un fenomeno che potrebbe lievitare a dismisura vista la stretta sui controlli.

Infatti da un lato ci sono stati ristoranti e osterie che hanno organizzato servizi transfert inclusi nel costo della serata, proprio per permettere ai clienti di godersi bevute a volontà assicurando la sicurezza in strada e un rientro assistito fino a casa (ed evitando multe salatissime e ritiro della patente). Ma c’è anche chi ha preferito il ’fai da te’, rivolgendosi a persone di fiducia o magari ’consigliate’ da amici per avere un passaggio a prezzo ridotto, evitando di incappare nei tassametri (oltretutto i taxi restano in numero troppo contenuto per garantire risposta in una Versilia che si è riempita di turisti in questo fine anno).

Chi era destinato ad un San Silvestro tra le mura domestiche ha quindi macinato chilometri, sfruttando l’occasione e mettendo in tasca anche un po’ di soldini. Tantissimi si sono trasformati in driver per rimediare magari alla mancata tredicesima. Prima del cenone le cifre che si potevano concordare con gli Ncc improvvisati erano di 50 euro per la tratta Forte dei Marmi-Pietrasanta e 60 euro per Forte dei Marmi-Viareggio. Ovviamente più costoso il ritorno con richieste dagli 80 ai 100 euro dopo le 2. E non sono state poche le utilitarie notate in giro a notte fonda con persone sedute solo nei sedili posteriori. Con clienti che si sono divisi la spesa per quel trasporto decisamente fuori dalle regole, ma che ha reso pure originale un viaggio con l’abito di paillettes, tutti gomito a gomito in una Panda 4X4.

Francesca Navari