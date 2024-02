Capezzano Nella tensostruttura ci sarà la palestra per le scuole

Palestra e marciapiede a Capezzano Pianore, antenna da togliere al Tori e una variazione di bilancio che consente di reinserire alcune opere pubbliche da realizzare nella frazione. E’ stata approvata al consiglio comunale di mercoledi scorso una manovra che consentirà’ di reinserire tra i lavori del 2024 la tensostruttura che ospiterà la nuova palestra adiacente alle scuole di Capezzano oltre al tratto di marciapiede ancora assente lungo la via Sarzanese: si tratta di opere che incideranno sulle casse comunali per alcune centinaia di migliaia di euro. Inoltre con fondi che la Regione elargirà per 100.000 euro si procederà ad altri interventi tra cui anche la pista ciclabile tirrenica. E’ stata poi di nuovo discussa la questione dell’antenna della telefonia al Campo Tori già oggetto di petizioni e proteste: si tratta di un impianto enorme e di grave impatto ambientale realizzato proprio accanto al campo di calcio in cui si allenano giovanissimi atleti.