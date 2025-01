Capezzano A piedi sulla via Italica. Travolti due pedoni, uno è grave

Ancora un grave incidente sulla via Italica a Capezzano Pianore. Per ragioni ancora tutte da accertare sono state travolte da un’auto due persone, una delle quali, una donna, che nell’impatto e e nella caduta a terra ha riportato varie fratture. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 all’altezza della pizzeria i Mistic Pizza. Le condizioni della donna rimasta a terra sono apparse subito gravi ai primi soccorritori. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto un’ambulanza e l’automedica. Non appena le condizioni della ferita sono state stabilizzate, la donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Versilia dove è stata ricoverata. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Camaiore per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. A guidare l’auto investitrice , una Fiat Punto che ha travolto i due pedoni, un albanese di 52 anni.