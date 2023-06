Capannina show con Calà Il ritorno del mattatore ha infiammato la pista "Una grande emozione"

"E’ stata un’accoglienza davvero commovente". Jerry Calà ha esternato sui social la gioia nel tornare alla Capannina dopo i problemi di salute registrati a marzo che l’hanno costretto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trovava in quei giorni per girare il suo nuovo film. Serata sold out con entusiasmo alle stelle per quello che è stato un vero "ritorno a casa" per il Jerry nazionale, accolto dal patron Gherardo Guidi. L’artista si è mostrato pieno di energia e capace di conquistare anche il pubblico dei giovanissimi con il suo repertorio evergreen condito di performance, battute e sketch.

"E’ stata una grande emozione tornare ad esibirmi sul palco della mitica Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi – ha commentato Jerry Calà – tempio della musica e locale più antico del mondo con i suoi 94 anni. Ho avuto una commovente accoglienza dopo tanto tempo che mancavo. La Capannina fu protagonista del film cult di Carlo Vanzina, ‘Sapore di Mare’ ancora oggi nel cuore di moltissimi Italiani. Ringrazio il mio pubblico arrivato da ogni parte d’Italia che mi ha regalato una stupenda serata di calore e sold out". In effetti l’appuntamento era attesissimo, con tantissime prenotazioni arrivate già appena è stata pubblicizzata la serata targata Calà.

Gli appuntamenti in Capannina non finiscono qui, in attesa dell’ufficializzazione della programmazione della stagione estiva: sabato prossimo alle 24 nella pista centrale dj set con Charlie Dee mentre al piano bar ci saranno Stefano Busà e Andrea Sera e nel garden musica con Antonio Viceversa e Bobo. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al 371 3799456.

Fra.Na.