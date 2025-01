"Capace di trasmettere lo spirito del carnevale"

La Fondazione Carnevale e il mondo del Carnevale di Viareggio tutto piangono la scomparsa di Claudio Morganti, interprete genuino e spontaneo dello spirito del Carnevale, capace di trasmettere, con la sua allegria e il suo talento, l’essenza più autentica di questa grande festa.

La sua abilità nel mescolare il comico con il sociale e il culturale lo ha reso un punto di riferimento per tutti, con la sua capacità unica di far sorridere senza mai perdere di vista il significato profondo della tradizione carnevalesca. La sua figura, simbolo di passione e dedizione, resterà per sempre legata alla storia del Carnevale e al cuore della città di Viareggio. "A nome del mondo del Carnevale di Viareggio, esprimiamo il nostro più sentito cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato nelle sue indimenticabili performance della Canzonetta".

La salma sarà esposta oggi dalle 12 alla Croce Verde. I funerali probabilmente domani. Come da suo desiderio non ci saranno interventi di amici, ma solo un applauso all’uscita del feretro.