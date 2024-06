"Cantieri e betoniere in centro: mancanza di programmazione"

Strade chiuse, cantieri e betoniere. Tutto nell’avvio della stagione turistica. Ad aver effettuato un vero e proprio tour tra i lavori in corso è il capogruppo di opposizione Umberto Buratti. "La via Matteotti è chiusa all’altezza di via Pascoli – racconta – per effettuare lavori di scavo per la realizzazione della fognatura in vista dell’installazione di un bagno autopulente. Il disagio è enorme, con deviazione della circolazione e il bar La Marguttiana che è stato costretto a rimanere chiuso perchè circondato da transenne. E mi auguro che venga completato l’intervento prima dell’installazione dei banchi del mercato. Un bellissimo avvio del solstizio d’estate per un bagno autopulente. Ma non è tutto, visto che in via Ponchielli, nella zona del mercato coperto, c’è una betoniera. Tutto questo denota una chiara mancanza di programmazione. Il paradosso è che ai privati viene imposto lo stop ai cantieri in estate, mentre l’amministrazione comunale, pur in assenza di una urgenza, mette mano ai lavori offrendo una cartolina turistica non certo delle migliori"