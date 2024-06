CANTAinGIRO. Il talent musicale arriva in Versilia

Prima edizione di un talent canoro che vuole dare voce e palcoscenico a chi da sempre “canta in giro” nei locali, nelle serate tra amici, nelle scuole di canto. Arriva in Versilia il concorso nazionale CANTAinGIRo, con Aleandro Baldi (foto), cantautore e vincitore del Festival di Sanremo. Si parte da Piano di Mommio il 15 giugno e poi via ad un’estate di musica e belle voci in Versilia. Una serie di serate eliminatorie durante tutta: prime tappe, dopo il 15, 28 giugno, 6, 12, 23, 28 luglio, 18 agosto ed una grande finale. Il format è targato Al.So. Eventi di Sonia Paoli con la conduzione di Andrea Montaresi. Ogni serata una gara e un vincitore di tappa, una classifica generale che tiene conto dei due migliori piazzamenti delle tappe. Quattro categorie: kids (under 15) giovani (under 45) senior (over 45) e inediti. L’accesso ai primi 20 (5 per categoria) della classifica generale alla finalissima. Un vincitore per ogni categoria ed un vincitore assoluto saranno incoronati come voci dell’estate. È ancora possibile iscriversi scrivendo una mail a [email protected] con i propri contatti. La giuria oltre che da Aleandro Baldi è composta da giornalisti, addetti ai lavori, musicisti e personaggi dello spettacolo. Ai vincitori di categoria la possibilità di essere presenti alle manifestazioni più importanti di AL.SO eventi con gettone di presenza per un mini tour di esibizioni live. Al vincitore assoluto, oltre la possibilità di esibirsi come ospiti in eventi e manifestazioni e interviste in radio e tv, la possibilità di registrare e caricare sui digital store con etichetta un proprio brano inedito.