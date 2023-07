Cane morde un bambino in mare I balneari ora sono esasperati "Orari da limitare, serve ordinanza"

di Daniele Masseglia

Si sono incrociati in mare per puro caso. Il bambino mentre stava nuotando dopo aver giocato sulla battigia. Il cane mentre era impegnato a recuperare la pallina lanciata dal proprietario. Ad avere la peggio è stato il bambino: per motivi legati alla natura e all’istinto canino, l’animale ha rifilato un morso al bimbo, uscito in lacrime dall’acqua con i genitori protagonisti di un vivace battibecco con il padrone del cane e la vicenda che si concluderà probabilmente con una denuncia. Ma quanto avvenuto a Tonfano l’ultimo fine settimana ha avuto uno strascico polemico. Tra circa un mese in consiglio comunale è atteso il nuovo regolamento che prevede restrizioni per i cani in spiaggia dalle 9 alle 19, cioè nella fascia oraria di maggiori afflusso da parte dei bagnanti. Una tempistica che il Consorzio mare Versilia ritiene troppo tardiva, da qui la richiesta al Comune di emettere un’ordinanza con la massima urgenza.

L’orario è stato concordato in una riunione tra Asl, Capitaneria di porto, Ufficio demanio e i balneari. "Dalle 9 alle 19 – spiega il presidente del consorzio Francesco Verona – il cane non potrà fare il bagno né transitare liberamente sull’arenile. Sappiamo che questo nuovo regolamento, necessario per disciplinare l’accesso dei cani in spiaggia, verrà approvato in consiglio comunale ma soltanto tra un mese, cioè a stagione quasi terminata. Ecco perché stiamo sollecitando il Comune e muoversi ora con un’ordinanza urgente e straordinaria. La situazione sta degenerando, basti pensare che alcune famiglie portano in spiaggia anche due o tre cani nonostante ne possa entrare uno solo". L’episodio avvenuto a Tonfano ha aumentato la preoccupazione della categoria. "Siamo stati informati di un cane che sabato o domenica ha morso un bimbo – prosegue Verona – dopo che il padrone aveva lanciato la pallina in mare. Il cane la stava riportando indietro, poi chissà cos’è scattato nella sua testa quando ha incrociato il bimbo. In ogni modo è la dimostrazione che non posso essere portati liberamente in mare e senza guinzaglio". In attesa di eventuali ordinanze, allo stato attuale a Marina l’accesso dei cani in spiaggia è consentito in 49 bagni su 107, sebbene in molti casi sia limitato a certe zone dello stabilimento quali giardino o veranda bar.