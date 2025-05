Candidatura a città dell’arte 2027. La Piccola Atene sarà l’unica toscana

Le rivali saranno Chioggia e le due coppie Spoleto-Foligno e Varese-Gallarate, più altre ancora da ufficializzare. Di sicuro Pietrasanta sarà l’unica toscana a partecipare al bando istituito dal ministero della cultura per la candidatura a "Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027". E mentre in Comune stanno arrivando i contributi di coloro che avanzano proposte per arricchire il dossier legato alla candidatura – c’è tempo fino a lunedì 26 – il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, la dirigente Monica Torti e i referenti di PromoPA hanno convocato i rappresentanti delle tre principali fondazioni cittadine (Museo Mitoraj, Versiliana e Centro arti visive) per iniziare a passare in rassegna i materiali ricevuti finora e fissare le linee progettuali da seguire.

Il dossier dovrà essere pronto entro il 15 giugno. "Siamo riusciti ad aprire nuove frontiere di dialogo con enti di tutta la Versilia, prestigiose realtà accademiche toscane – ricorda Giovannetti – e grandi imprese che operano nel campo della lavorazione del marmo e nel settore artistico. Pietrasanta ha una concentrazione di imprese culturali superiore alla media nazionale e mettere tutto questo a sistema è una sfida che possiamo vincere puntando su condivisione, partecipazione e una minuziosa ricerca della qualità. Non solo per portare in Toscana il titolo di capitale dell’arte contemporanea, ma per il futuro stesso di questa terra". I progetti che comporranno il dossier, infine, potranno essere avviati anche prima del 2027 ma è in quell’anno che dovranno generare un impatto visibile: i contributi vanno elaborati secondo la scheda pubblicata sul sito del Comune e inviati alla mail [email protected] oppure [email protected]. Ulteriori info allo 0584-795500.

Daniele Masseglia