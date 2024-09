Candidati in corsa per la Provincia. Il centrodestra compatto e unito. Ma tutti a caccia dei voti civici

VIAREGGIO

Sono quattro come anticipato proprio da La Nazione le liste in corsa per le elezioni per il rinnovo della Provincia di Lucca in pogramma il prossimo 29 settembre. Elezioni di secondo livello in cui a votare saranno solo i sindaci e i consiglieri comunali il cui voto sarà ponderato (ovvero avrà un peso diverso a seconda del numero dei residenti nei vari territori comunali).

Due le liste che sostengono la candidatura a presidente del sindaco di Camaiore Marcello Pierucci. Una del Pd e dei suoi alleati di centrosinistra (“Provincia Casa dei Comuni. Pierucci presidente“), l’altra proposta e presentata dal sindaco di Seravezza, Lorenzo Allesandrini, che pur avendo ricevuto un veto da parte delle liste di sinistra, ha comunque presentato una sua lista (“Civici in Provincia. Pierucci Presidente. Il centrodestra propone una lista unica a sostegno del candidato presidente, ovvero Mario Pardini, sindaco di Lucca. Infine la quarta lista “Civici & Plurali“ promossa dalle liste civiche di Viareggio che fanno capo al sindaco Giorgio Del Ghingaro e dai riformisti di Azione che fanno riferimento al sindaco di Coreglia, Marco Remaschi, che però non indica un candidato presidente. Ma ecco le liste complete.

Centrodestra e Civiche

per Mario Pardini Presidente

Annamaria Frigo (consigliere comunale di Bagni di Lucca); Simone Frugoni (consigliere comunale di Camaiore); Claudio Gemignani (consigliere comunale di Bagni di Lucca); Marzia Lucchesi (consigliere comunale di Massarosa); Mara Nicodemo (consigliere comunale di Lucca); Armando Pasquinelli (consigliere comunale di Lucca); Carlalberto Tofanelli (consigliere comunale di Viareggio); Antonio Tognini (consigliere comunale di Pietrasanta); Iolanda Turriani (consigliere comunale di Pieve Fosciana).

Provincia Casa dei Comuni.

Pierucci presidente

Vincenzo Lorenzo Alfarano (consigliere comunale a Lucca); Patrizio Andreuccietti (sindaco di Borgo a Mozzano); Francesca Bianchini (consigliera comunale a Massarosa); Andrea Carrari (sindaco di Piazza al Serchio); Elisa Corsi (consigliera comunale a Careggine); Federico Gilardetti (consigliere comunale a Massarosa); Luca Menesini (presidente del consiglio comunale a Capannori); Clarissa Giulia Pardini (consigliera comunale a Seravezza); Pietro Onesti (consigliere comunale Fabbriche di Vergemoli) Nicoletta Virgili (consigliera comunale a Careggine).

Civici in Provincia

Pierucci Presidente

Lorenzo Alessandrini (sindaco di Seravezza); Alessandra Graziani (assessore a Seravezza); Filippo Macchiarini Orlandi (Pietrasanta); Valentina Mozzoni (assessore a Seravezza); Tessa Nardini (consigliera comunale a Seravezza); Marco Pellegrini (presidente del consiglio comunale a Seravezza); Stefano Pellegrini (assessore a Seravezza).

Civici & Plurali

Giordano Ballini (sindaco Villa Basilica); Chiara Consani (consigliera comunale a Viareggio; Matilde Gambogi (consigliera comunale a Coreglia Antelminelli); Barbara Gonnella (consigliera comunale a Coreglia Antelminelli); (Alessandro Remaschi consigliere comunale Altopascio); David Saisi (sindaco Gallicano).