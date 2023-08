Cancellato l’evento nel Paese delle Fiabe

Poche, semplici, impietose righe: L’evento “Gualdo il paese delle fiabe 2023” è stato cancellato. Ancora una volta, non è stato possibile trovare la quadra per riportare in auge un evento che nel corso degli anni era diventato un appuntamento fisso e amato dell’agosto versiliese. Le restrizioni Covìd hanno cambiato tutto, rendendo sempre più difficile per gli organizzatori trovare il bandolo della matassa. E così, anche quest’anno, le Fiabe resteranno solo nei sogni.