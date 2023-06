Campionesse di cultura. Vanno in pensione due storiche prof e la preside-simbolo

Viareggio, 20 giugno 2023 - La preside Nadia Lombardi va in pensione. Dopo tanti anni dedicati alla scuola anche per la dirigente del Galilei Artiglio è arrivato il momento del più che meritato riposo professionale. Una donna seria, tutta d’un pezzo, che non si è mai tirata indietro nelle battaglie per il miglioramento del suo istituto e del sistema scolastico in generale. Tenace ed instancabile, Nadia Lombardi è arrivata come dirigente al Galilei nel 2011 e nel 2013, a causa degli accorpamenti, è diventata preside anche del Nautico Artiglio, scuola che sotto la sua guida, è cresciuta esponenzialmente, non solo nel numero degli iscritti, ma anche nelle tecnologie e innovazioni, basti pensare all’acquisto del simulatore di navigazione che permette agli studenti di navigare virtualmente in tutti i mari del mondo e in tutte le condizioni meteorologiche. Al Galilei, dove oltre all’Istituto tecnico c’è anche la sezione del liceo delle scienze applicate, ha sempre sostenuto progetti importanti di robotica e informatica e i suoi alunni si sono distinti in moltissimi concorsi a livello nazionale. Negli anni passati è stata anche reggente al Don lazzeri Stagi di Pietrasanta, dove aveva cercato di risolvere in tutti i modi gli annosi problemi dell’edilizia scolastica.

E l’anno scolastico si è concluso anche al liceo scientifico “Barsanti e Matteucci” con una festa di pensionamento. Due insegnanti di lungo corso lasciano la scuola per il meritato riposo. Angela Rosi, docente di inglese, una vera istituzione nella scuola dove insegnava da 35 anni, e Marina Terrosi, docente di scienze di grande esperienza, hanno salutato colleghi e personale scolastico con un rinfresco per tutti, ricevendo regali e omaggi floreali . Il “Barsanti e Matteucci” sentirà la loro mancanza, ma altri docenti giovani faranno il loro ingresso nel mondo dell’insegnamento per quel ricambio generazionale davvero auspicabile.

Eleonora Prayer - Chiara Sacchetti