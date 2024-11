Campionati regionali Élite. In finale è derby viareggino

Ottime prestazioni per i pugili viareggini impegnati nelle semifinali dei campionati regionali Elite in corso di svolgimento a Prato. Il campionato italiano di pugilato Elite è la massima competizione pugilistica dilettantistica italiana, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana e riservata ai pugili dilettanti.

Il portacolori della Boxe Metropolis Viareggio, Simone Kaludjerovic, nella categoria 63,5 kg, vince e convince contro un avversario ostico come Kabousce della società X Boxing. Il pugile viareggino, 21 anni e 27 match disputati, deve sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa la vittoria, frutto di un’ottima condizione fisica e mentale.

Adesso il prossimo obiettivo è la finale di domenica, sempre sul ring pratese. Ad attenderlo sul quadrato un altro pugile nostrano, il bravissimo Stefano Cipolla, 42 match all’attivo, della gloriosa Boxe Stiava, che dopo una ottima semifinale vinta contro il forte fiorentino Galluzzo è pronto a difendere il titolo di campione toscano.

Domenica saranno ancora loro i protagonisti di una finale che si prospetta scoppiettante, come lo fu il duello dello scorso anno, in cui Cipolla ebbe meritatamente la meglio. Quindi un derby tra due ottimi e valorosi ragazzi viareggini, allenati da Giuseppe Moriconi (Boxe Metropolis Viareggio) e Claudio Melappioni (Boxe Stiava) che portano sul ring tutta la serietà e il loro quotidiano sacrificio in palestra.