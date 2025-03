Camping a Torre del Lago. Impieghi nell’accoglienza

PERSONALE CAMPEGGIO

Bosco Verde Camping, Torre Del Lago per l’imminente stagione (marzo - settembre) cerca personale nel settore dell’accoglienza, ovvero receptionist, front office, pratiche contabili amministrative, di segreteria etc.; richiesto lingua inglese, problem solving, buone doti comunicative. Elasticità nei turni. Cv su WhatsApp al 3930277707 o [email protected]

PORTIERE DI NOTTE

Hotel Villa Edera Marina di Pietrasanta cerca . Check-in check -out , accoglienza , sorveglianza , predisposizione tavoli e buffet per la colazione. Buona conoscenza lingua inglese, buone conoscenze informatiche , patente B, automunito/a , gradito possesso Haccp e sicurezza dei lavoratori, REFERENZE. Dal 31/05 al 15/09/2025 Orario full time. Per candidature inviare cv [email protected]