Campi estivi del Parco. Tanti eventi sul Lago

Con l’arrivo dell’estate, il lago e il padule si prestano ad accogliere le attività per bambini e ragazzi organanizzate dal Parco. Non c’è niente di meglio che un’esperienza nel Parco, a contatto per la natura per imparare a conoscerla e ad averne cura – commenta il presidente Lorenzo Bani –; grazie a tutte le associazioni e alle realtà che in collaborazione con l’ente organizzano campi solari ed estivi a tema ambientale".

Nello specifico per l’area di Massarosa, alla Brilla Porta del Parco, da giugno ad agosto, verranno organizzati dei campi settimanali dal lunedì al venerdì dedicati ai bambini tra i 6 e i 13 anni. Cinque percorsi all’aria aperta, uno al giorno, laboratori manuali e artistici, laboratori in lingua inglese, giochi da tavola e di collaborazione. Un’attività volta alla socializzazione, alla cooperazione ed allo sviluppo di competenze sia individuali che collettive. Per informazioni [email protected].

Inoltre, sempre al lago, in particolare all’Oasi Lipu, l’associazione per la salvaguardia degli uccelli organizza campi per bambini, per adolescenti e anche per adulti. Dal 17 giugno al 19 luglio si terrà ‘Avventure nel Parco’ per i più piccoli, campi settimanali con un programma che alterna attività di laboratorio ed interpretazione naturalistica a escursioni sostenibili negli ambienti più significativi del Parco: gite in canoa, escursioni in bici nelle foreste, fino alla scoperta delle spiagge più selvagge. Per gli adolescenti tra i 14 e i 18 anni sono previste avventure in Toscana sulla costa, sull’Appennino e anche in Sardegna, mentre per gli adulti c’è la possibilità del volontariato. Per informazioni 0584 975567 e [email protected].

Altre attività sono offerte dal Parco a studenti piccoli e grandi, per scoprire la natura con attività di educazione ambientale. Dall’aula verde a cielo aperto proposta dal centro di equitazione ’Equitiamo’ a San Rossore, fino ai classici appuntamenti con Legambiente Pisa.

RedViar