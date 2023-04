Campi estivi all’Abetone Via alle iscrizioni

Torna il campus estivo all’Abetone per i ragazzi da 6 a 15 anni. Con una novità: a fronte delle tante richieste di partecipazione, è stato deciso di organizzare anche un terzo turno. Il programma è organizzato dallo sci club "Le Marmotte" in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione. I tre turni previsti vanno dal 2 al 9 luglio, dal 9 al 16 e dal 16 al 23. Sono previste escursioni guidate alla scoperta di boschi, laghi e rifugi nelle splendide vallate dell’Appennino pistoiese, e giornate al parco avventura. E poi giochi e lavoro sull’orientamento. "Da molti anni i soggiorni alla struttura di proprietà comunale alle Regine rappresentano un’esperienza unica per tanti bambini e ragazzi del nostro territorio – commenta l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni (nella foto) – e visto il successo dell’iniziativa, quest’anno abbiamo aggiunto un terzo turno proprio per riuscire ad accontentare le tante richieste che stanno pervenendo".

Le Iscrizioni si chiuderanno il 25 giugno e il modulo si può scaricare dal sito www.abetonelacasetta.it in formato Pdf, oppure ritirarlo in formato cartaceo alla Croce Verde di Forte dei Marmi, e riconsegnato controfirmato alla stessa Croce Verde, oppure via mail all’ indirizzo [email protected] Il costo sarà di 380 euro, con agevolazioni in base all’Isee e per il secondo figlio per i residenti del comune di Forte dei Marmi. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno, e la data dello stesso fungerà da graduatoria qualora il numero degli iscritti superasse il numero massimo di posti disponibili. Per informazioni rivolgersi all’ufficio scuola del Comune.