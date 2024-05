Campi 3-6 anni. Via libera alle iscrizioni

VIAREGGIO

Lo avevamo definito un “errore di comunicazione“, quando poco meno di un mese fa era comparso sul sito del Comune, per poco più di qualche ora, l’avviso di delibera dei campi estivi per i bambini tra i 3 e i 6 anni alle scuole “Il Melograno“, “Morganti“ , “La Tenuta“ e “Borgo 2“, nel periodo dal 4 luglio al 28 agosto 2024, e al prezzo, per mese e bambino, di 60 euro. Una delibera a quanto pare, però, fino a quel momento, mai discussa e mai approvata, nonostante diverse famiglie avessero già inviate le richieste di partecipazione. E una delibera sospesa e modificata da quella, discussa e approvata (questa volta per davvero), che è ora consultabile sull’albo pretorio del Comune. Una determina che conferma la presenza dei centri estivi nei mesi di luglio e agosto, ma che sospende il pagamento della quota mensile, in realtà mai imposto negli anni precedenti, "al fine di incentivare l’iscrizione, soprattutto da parte di famiglie in condizioni economiche svantaggiate". Restano valide le domande di iscrizione arrivate a seguito della vecchia determinazione ed è prorogato il termine ultimo, entro e non oltre le 12.30 del 7 giugno, per altrettante richieste da parte delle famiglie. Le domande che perverranno dalle famiglie dei bambini frequentanti le scuole comunali dell’infanzia nel corrente anno scolastico verranno tutte accolte, mentre quelle delle famiglie dei bambini di scuole dell’infanzia Statali saranno accettate fino a concorrenza dei posti residui disponibili e, in caso di esubero di quest’ultimi, ci sarà l’elaborazione di una graduatoria di ammissione secondo criteri prestabiliti.

I moduli d’iscrizione, così come le informative aggiornate, sono disponibili sul sito del Comune.