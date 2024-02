Camminata della solidarietà sulla spiaggia

Domenica alle 10.30 parte la 1° Sand Cross di Carnevale organizzata dall’associazione “Escape Tuscany Triathlon”, dalla sede della Croce Verde di Viareggio, in viale Europa. Si tratta di un percorso sportivo non competitivo Sand Cross 6K, una camminata-corsa di 2 chilometri da ripetersi per 3 giri interamente sulla sabbia che si svilupperà sull’arenile di Levante ed è aperta a tutte le fasce di età, dai più piccoli ai più grandi e anche gli amici a 4 zampe sono i benvenuti. Una gara di solidarietà per la Croce Verde di Viareggio sulla spiaggia della Darsena per festeggiare con lo sport il Carnevale. Medaglia per ogni categoria / Premio miglior Maschera di Carnevale. Iscrizioni sul posto. Info: [email protected]