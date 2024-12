Camel ponce in formato ridotto. Tanta gente ma niente pienone

Meno gente del solito, una zuffa tra giovani, una persona allontanata perché dava in escandescenze e i consueti “bisognini“ su muri e portoni che fanno arrabbiare i residenti. È stato un “Camel ponce“ decisamente sottotono quello che ha animato il centro storico la sera della vigilia di Natale, almeno a livello di partecipazione. Niente da dire sul gran lavoro svolto dai bar, molti dei quali fino alle 2,30 non si sono fermati un secondo, ma i vuoti in piazza Duomo o in via Mazzini erano. Parliamo di zone in cui in passato si faticava a passare a causa del “tappeto“ di persone che le rendeva simili alle piste da ballo. Per questo, pur essendo impossibile fare stime precise, si presume che nel momento clou ci siano state non più di 3mila persone. Che sono sempre tante, niente a che vedere però con le con le maxi adunate da 5-6mila persone.

I motivi? Almeno un paio: le rigide temperature, che già intorno alle 23 segnavano 3 gradi, e i timori legati al nuovo Codice della strada e all’inasprimento delle sanzioni in caso di guida in stato d’ebbrezza. Su questo fronte, per fortuna, non c’è stata nessuna “strage“ di patenti visto che dai resoconti delle forze dell’ordine non emergono episodi degni di rilievo. Qualcuno, semmai, si è rivolto alla polizia municipale per sottoporsi in modo spontaneo all’alcoltest prima di mettersi alla guida. E anche in questo caso è filato tutto liscio, incluse le altre attività di prevenzione che la polizia municipale ha condotto per far rispettare l’ordinanza, ad esempio il divieto dei contenitori in vetro. Un brindisi sereno, a parte un paio di episodi. I carabinieri della stazione di Pietrasanta verso le 2 hanno allontanato un uomo che in preda all’alcol stava dando in escandescenze in piazzetta Crispi. E all’1,30 in piazza Carducci una decina di giovani si sono azzuffati, ma senza conseguenze serie.

Daniele Masseglia