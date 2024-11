Camaiore Villa Alfieri premiata. Riconosciuta tra le rsa top d’Italia

Rsa Villa Alfieri rinnova la sua appartenenza al Network Bollini RosaArgento, con cui la Fondazione Onda Ets premia le strutture che possiedono requisiti di eccellenza in termini di attenzione e cura geriatrica, fornendo così risposte ancora più approfondite alla cittadinanza e alle categorie fragili del territorio versiliano. La premiazione è avvenuta a Milano nella sede della Regione Lombardia. Il Progetto Bollini RosaArgento premia tutte le rsa capaci di garantire benessere e una buona qualità di vita dei propri ospiti, offrendo un supporto concreto alle loro famiglie perché attente al benessere degli over 65, alla tutela della loro salute e della loro dignità. Sulla base di questi criteri, è stato attribuito il massimo riconoscimento (3 bollini) a 91 strutture in tutta la penisola, tra cui proprio rsa Villa Alfieri che torna a essere così caposaldo nella cura e nell’assistenza dedicata agli anziani, alle persone con fragilità e alle loro famiglie della zona del litorale versiliese.