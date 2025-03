Camaiore Via Balza Fiorita. A fine mese ripartono i lavori

Nuovo intervento sulla via Balza Fiorita dopo il maltempo del fine settimana. Il Comune è intervenuto per rimuovere alcuni detriti di terra dalla carreggiata, mentre a fine marzo partirà il secondo lotto di lavori per il completamento della nuova strada.

"Ad oggi su questa strada non c’è alcun pericolo di crollo del versante, messo in sicurezza con i micropali – rassicura il sindaco Marcello Pierucci –; da allora l’ufficio lavori pubblici ha lavorato per il progetto esecutivo di realizzazione della nuova strada. Purtroppo, in questi giorni, il gran carico di pioggia ha fatto sì che della terra cadesse lungo il tratto stradale. Non ci sono pericoli per l’incolumità, grazie ai micropali installati a tenuta del versante, ma abbiamo comunque deciso di tamponare in somma urgenza per evitare che qualche detrito scivolato sul manto stradale potesse compromettere la percorrenza della strada. A breve realizzeremo il muro in cemento armato e non ci saranno più le fuoriuscite di terra; poi realizzeremo la seconda corsia della strada".