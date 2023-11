Camaiore Vandalismi in centro. Rubati arredi esterni di un negozio

Rubati arredi esterni di un negozio: Supermille Bazar, emporio per la casa del centro storico, resta senza pale coi i fiori appese fuori. Un bazar carino, curato e a buon prezzo, vicino al vecchio ospedale, all’angolo della Contrada San Vincenzo: i titolari, Federica Pieroni e Stefano Rosignoli, fanno di tutto per tener duro davanti alla concorrenza delle vendite on line. All’esterno avevano infatti abbellito i muri con palette bianche e fiori, ma ieri notte qualche ladro le ha rubate. "Sarei felice di sapere chi è che ha rubato pale da giardino decorative - afferma Rosignoli - Già che facciamo i salti mortali, noi, piccole attività commerciali per mantenerci in piedi a favore della nostra cittadina. Nonostante che abbiamo continuamente a che fare con le più alte catene di franchising in generale con lo stesso shopping Online…".

Un grido che va condiviso. Aspettiamo adesso che le telecamere scovino i ladri.