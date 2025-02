Camaiore Transizione ecologica. Dalle friggitrici al biocarburante

Prosegue e si potenzia anno dopo anno la collaborazione tra i gruppi Cremonini e Hera per la produzione di biocarburante a partire da olio esausto. Nel 2024, dalle cucine del ’Roadhouse’ di Lido di Camaiore (locale del gruppo Cremonini) sono partiti circa 1.030 chili di oli vegetali esausti che il gruppo Hera ha prelevato per la riconversione a biocarburante.

La collaborazione rientra in un progetto nazionale che ha visto recuperare nel solo 2024 oltre 133 tonnellate di oli alimentari. In uno step successivo, l’utilizzo dei biocarburanti prodotti dalla filiera ha permesso, sempre nel 2024, una riduzione delle emissioni di gas a effetto sera di circa l’83 per cento rispetto al carburante fossile di riferimento dei trasporti, con una mancata emissione di 378 tonnellate equivalenti di anidride carbonica.

Soddisfatti Giulio Renato, direttore dei servizi ambientali di Hera, e Sergio Castellano, chief quality officer di Chef Express: "Attività come queste valorizzano un potenziale ancora in buona parte da dispiegare per migliorare autonomia energetica e sostenibilità dei trasporti".