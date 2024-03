Camaiore Tirreno-Adriatico. Cambia la raccolta dei rifiuti

Ersu e il Comune di Camaiore hanno cambiato l’orario di raccolta rifiuti di Lido di Camaiore, Camaiore Centro e Colline lunedì 4 e martedì 5, in concomitanza con la corsa ciclistica Tirreno-Adriatico che torna a essere ospitata sul territorio camaiorese. Nello specifico a Lido, sia per utenze domestiche che quelle commerciali, il servizio di raccolta delle frazioni differenziate verrà anticipato alle 4 del mattino di lunedì: per questo, tutte le utenze sono invitate a esporre i proprio rifiuti fuori dall’abitazione o dall’attività nella serata di domenica. A Camaiore Centro e Colline, il servizio di raccolta sarà invece anticipato alle 5 di martedì 5: anche in questo caso, le utenze sono invitate a esporre i rifiuti nella serata precedente, quella di lunedì 4 marzo. "Ringraziamo i cittadini per l’attenzione e la fattiva collaborazione", il commento congiunto di Ersu e del comune di Camaiore.