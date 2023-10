Camaiore "Strisce pedonali. Le aspettiamo da cinque anni"

C’erano una volta le strisce pedonali: Daniela Domenici, segretaria della Lega Per Salvini Premier sezione di Camaiore, insieme al consigliere comunale Andrea Pellegrini, lancia un appello al sindaco Marcello Pierucci : “Da quanto tempo non percorre la strada da via Bellosguardo verso Montemagno ? Ha notato che mancano le strisce pedonali a raso?”. Stessa domanda viene posta all’assessore Graziano Dalle Luche che si occupa della manutenzione stradale. Ad esempio Nicola Pacini, proprietario del ristorante pizzeria omonimo, posto lungo il prolungamento della via Roma che si affaccia proprio su quel tratto, ha fatto richiesta più volte al sindaco Del Dotto per la realizzazione delle strisce pedonali, ma invano. Domenici dunque chiede una soluzione dopo 5 anni di attesa nel tratto della Provinciale con intersezione tra la via Cosimini fino a quella con la via Gattarella: “ Ancor meglio sarebbe fornire di attraversamenti tutto il tratto fino a Montemagno“.