Camaiore Strettoia di via Radicchi. Completati i lavori di ampliamento

La strettoia di via Radicchi a Camaiore è ormai soltanto un brutto ricordo. Il tratto di strada, che negli anni ha causato non pochi problemi tra ingorghi, danni e rallentamenti, ha ora una viabilità molto più scorrevole e sicura grazie a un intervento portato a termine dal Comune. lavori, resi possibili dalla cessione della casa d’ingombro, sono partiti con la demolizione dell’immobile, per poi proseguire con la riqualificazione del tratto: la sede stradale, nel suo punto più stretto, passa dai precedenti 2,45 metri a ben 4 metri. In più, è stata realizzata una breve striscia di marciapiede per delimitare la carreggiata, peraltro totalmente riasfaltata. L’investimento ammonta a 140mila euro. "Un intervento fondamentale per la vivibilità della zona: si tratta di una strada molto frequentata, di raccordo con tante realtà collinari – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; abbiamo dato un’ulteriore importante risposta alla comunità, con un’opera attesa da oltre 30 anni e resa possibile dal nuovo piano operativo".